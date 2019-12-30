رياضة | أشعة "سونار" لرمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشعة "سونار" لرمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُجري رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة "سونار" على العضلة الخلفية لتحديد مدى تعافي اللاعب من الإصابة التي يعاني منها.

ويعاني رمضان من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال إحدى تدريبات الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي.

ويغيب رمضان عن الأهلي لمدة ٦ أسابيع حيث يؤدي حاليًا برنامجًا تأهيليًا تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر للتعافي من الإصابة.

وستكشف أشعة "السونار" أخر تطورات إصابة لاعب الأهلي، ومعرفة نسبة التئام المزق تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي.