رياضة | دي يونج: الدوري الإنجليزي أفضل من الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج: الدوري الإنجليزي أفضل من الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح النجم الهولندي، لاعب وسط برشلونة فرينكي دي يونج أن الدوري الإنجليزي الممتاز أصعب من الدوري الأسباني.

في وقت سابق من هذا العام ، رفض دي يونج اهتمام إنجلترا بالانتقال إلى الكامب نو ، حيث شارك بالفعل في 24 مباراة في جميع المسابقات.

ومع ذلك ، بينما كان يقضي وقته في العملاق الكاتالوني ، اقترح الدولي الهولندي أنه فوجئ بمستوى أعلى مستوى في أسبانيا.

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ونقلت صحيفة ذا ميرور عن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا: "كنت أعتقد أن الدوري الأسباني كان أقوى دوري كرة قدم في العالم يمكنك أن ترى هيمنتها في مسابقات كأس أوروبا الأندية الإسبانية تتقدم دائمًا بعيدًا وغالبًا ما أمسك بها الجوائز الرئيسية ، دوري أبطال أوروبا.

"لكن الدوري الإنجليزي الممتاز اكتسب السلطة خلال السنوات القليلة الماضية. عندما يتعلق الأمر بالمهارات البحتة ، فإن الدوري الأسباني أفضل ، لكن بسبب الكثافة المطلقة ، أصبحت المنافسة الإنجليزية في مستوى أعلى قليلاً".

زُعم أن دي يونج رفض تقدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قبل التوقيع مع برشلونة.