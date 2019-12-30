رياضة | وزير الرياضة يكرم منتخب ناشئي الكرة الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يكرم منتخب ناشئي الكرة الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الإثنين المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة تحت 19 سنة الحاصل على المركز الرابع ببطولة العالم للكرة الطائرة التي أقيمت بتونس خلال الفترة من 20 إلى 30 أغسطس الماضي بحضور أحمد عبدالدايم القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، جابر عبدالعاطي رئيس البعثة.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، واللاعبين، وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب على النتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية مشيدًا بالأداء المميز الذي قدمه لاعبو المنتخب خلال بطولة العالم بتونس.

وطالب صبحي مجلس إدارة الاتحاد والمنتخب الوطني بضرورة الحفاظ على المستوى المتميز الذي وصل إليه المنتخب، مؤكدًا على أهمية بذل المزيد من الجهد خلال الفترات القادمة لمواصلة التواجد بقوة على منصات التتويج.

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وأضاف وزير الشباب والرياضة أن نتائج منتخب ناشئي الكرة الطائرة في بطولة العالم تحت 19 سنة هي انجاز تاريخي يضاف إلى العديد من الانجازات المشرفة للرياضة المصرية والذي يأتي كنتاج مباشر لدعم القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة المصرية.

وأشار صبحي إلى دعم الحكومة المصرية ممثلة فى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الشباب والرياضة التى لم ولن تدخر جهدًا في تقديم كافة أنواع الدعم لكل المنتخبات القومية في مختلف الألعاب الرياضية لحصد الألقاب والبطولات، ورفع علم مصر على منصات التتويج على كافة الأصعدة القارية والدولية.

الجدير بالذكر ان المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة نجح فى تقديم نتائج مبهرة خلال بطولة العالم، حيث شهد مشوار المنتخب تحقيق الفوز في 6 لقاءات من أصل 8 والخسارة في لقاءين فقط، وحقق المنتخب العلامة الكاملة في الدور الأول على منتخبات ألمانيا بطل أوروبا في ضربة البداية بنتيجة 32، ثم الأرجنتين بنتيجة 31، واليابان بنتيجة 32، والمكسيك 3صفر، ومنتخب نيجيريا في دور ال16 بنتيجة 3صفر، وعلى بيلاروسيا بنتيجة 3 صفر في دور ال 8، وخسر مباراة قبل النهائي أمام المنتخب الايطالي بنتيجة صفر 3، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الأرجنتين بنتيجة 1 3 ليحتل المركز الرابع بالبطولة.