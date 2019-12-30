رياضة | 4 أسباب تقرب تييري هنري من قيادة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أسباب تقرب تييري هنري من قيادة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسياني من إقالة إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق وتعيين تييري هنري خلفًا له.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتلونية أن الفرنسي تييري هنري دخل دائرة المرشحين بقوة لخلافة فالفيردي في تدريب برشولنة.

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وأشارت إلى أنه رغم أن هنري وقع على عقد قبل عدة أسابيع لتدريب فريق مونتريال إمباكت الكندي إلا أن يحظى بثقة العديد من أعضاء مجلس إدارة برشلونة .

وكشفت عن أن هنري المدرب المفضل لدى برشلونة خاصة أن علاقته الجيدة مع أريك أبيدال السكرتير الفني وجوزيب بارتوميو رئيس النادي.

وشددت على أن هنري يعرف أسلوب برشلونة جيداً لأنه لعب مع بيب جوارديولا كما كان زميلًا لليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس.