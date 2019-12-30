رياضة | ريال مدريد وليفربول كابوس يهدد برشلونة في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد وليفربول كابوس يهدد برشلونة في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن الفريقان اللذان تخشى جماهير برشلونة من مواجهتهم في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال النسخة الحالية.

وقامت الصحيفة الإسبانية بعمل استفتاء حول الأندية التي يخشى البارسا من مواجهتها، وتصدر فريق ليفربول الإنجليزي قائمة الفرق التي لا تفضل إدارة برشلونة مواجهتهم خلال البطولة الحالية من دوري أبطال أوروبا بنسبة 44% نظرًا لحالة التوهج التي يمر بها الفريق خلال العامين الأخيرين، والريمونتادا التاريخية التي كانت سببا في إقصاء الفريق الكاتالوني العام الماضي.

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وجاء ريال مدريد في المركز الثاني بقائمة الأندية التي يخشى برشلونة مواجهتها، بعدما بعدما حصل على نسبة تصويت بلغت 22.66% وهي التي زادت عقب مباراة الكلاسيكو الأخيرة على ملعب كامب نو.

واحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 11.33% من الأصوات.