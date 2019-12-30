رياضة | جاريث بيل إلى توتنهام في يناير من أجل إريكسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل إلى توتنهام في يناير من أجل إريكسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افادت بعض التقارير أن جاريث بيل مهاجم ريال مدريد قد ينضم إلى توتنهام هوتسبر في صفقة من شأنها أن تدفع كريستيان إريكسن إلى التحرك في الاتجاه المعاكس.

كان بيل مرتبطًا بشكل كبير بالانتقال من مدريد خلال نافذة الانتقالات الصيفية ، لكنه ظل في النهاية مع نادي زين الدين زيدان وكان منتظماً هذا الموسم.

في غضون ذلك ، سيرى إريكسن انتهاء صفقته مع سبيرز في الصيف المقبل ، وليس من المتوقع أن يبقى اللاعب الدولي الدنماركي مع فريق جوزيه مورينيو بعد نهاية الحملة.

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وفقًا لـ AS ، قد يقدم توتنهام مبلغًا قدره 26 مليون جنيه إسترليني مقابل إريكسن لبيل ، الذي كان يعتقد أنه قريب من الانتقال إلى الدوري الصيني الممتاز في المراحل الأخيرة من نافذة الصيف.

سجل ويلز الدولي 55 مرة في 203 مباراة مع سبيرز بين عامي 2007 و 2013 قبل مغادرة العاصمة الإنجليزية للانتقال إلى إسبانيا.

تم ربط إريكسن أيضًا بالتحول إلى مانشستر يونايتد ، على الرغم من أنه يعتقد أن صانع ألعاب أياكس السابق يفضل الانتقال إلى لوس بلانكوس.