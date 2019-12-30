رياضة | أحمد عيد عبد الملك ينتقد برومو قناة الزمالك بسبب "علاء علي" (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عيد عبد الملك ينتقد برومو قناة الزمالك بسبب "علاء علي" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك الأسبق، عن استياءه الشديد بسبب عدم تواجد الراحل علاء علي في البرومو الخاص بقناة الزمالك الجديدة.

ونشر "عيد" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : كنت اتمنى لو صورة للمحترم الراحل علاء علي في البرومو.

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ونشرت شركة إعلام المصريين والصفحة الرسمية لنادي الزمالك البرومو الخاص بقناة الابيض الجديدة، حيث شهد البرومو اغنية جديدة في ظهور مجموعة من لاعبي الفريق الأول وبعض اللاعبين القدامى والمستشار مرتضى منصور رئيس النادي، ومقدمي برامج القناة.

ومن المقرر أن تنطلق قناة نادي الزمالك الجديدة في الأسبوع الأول من شهر يناير القادم، حيث أعلن الإعلامي خالد الغندور عن ظهورها خلال الايام الأولى من العام الجديد.