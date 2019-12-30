رياضة | مرتضى: الجن بيتخانقوا مع بعض على الزمالك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى: الجن بيتخانقوا مع بعض على الزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس النادي الزمالك، مرتضي منصور، من جديد في نشر فيديو له عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب، الأحد، أن السحر الأسود السبب في هزيمة القلعة البيضاء.

وقال منصور للاعبي الزمالك: " أنا أدعمكم.. وأثق في عودتكم بنقاط مباراة زيسكو الزامبي."

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وتابع رئيس الزمالك: "إحنا بنخسر ليه أنا قلت السحر الاسود اللي معمول لينا وللنادي، من مين تاني العتال وعباس وسيد عبدالحفيظ، وأنت أحيانا بتلاعب فرق عامله طبيعي بتلاعب الانتاج مختار عامل طبيعي أنت عارف حتي أن الجن بتاع ده وده وأحيانا بيتخانقوا مع بعض، وانتو شايفين الشبكة مقفولة، ومن ينكر السحر كأنه ينكر القرآن فده كافر".

وقام مرتضى منصور في الفيديو بعرض ورق مكتوب عليه آيات قرآنية وكتابات باللغة العربية، وصورة لشبكة به قطعة حديدية مشيرًا إلى أنها مقفولة، واستعان بمقطع للشيخ الداعية السعودي عبدالعزيز الطريفي في برنامج "مع أصحاب الفضيلة" يؤكد أن السحر موجود في كل الأديان.

وأختتم مرتضى منصور: " أنا اجتمعت مع لاعبي الزمالك قبل السفر إلى زيمبابوي في غرفة الملابس وقلت لهم نحن لا نلجأ إلا للقرآن أولًا اقرءوا سورة يس وآية الكرسي واقرءوا سورة البقرة في الطائرة أثناء السفر".