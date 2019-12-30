رياضة | فيديو تصريحات مرتضى منصور عن الخطيب والأهلي وعملاء قطر والسحر والتسجيلات

وأوضح مرتضى منصور أن سيستم اتحاد الكرة تم اختراقه لتسريب عقود خالد بوطيب ولاعبي نادي الزمالك لإثارة الفتنة.

وأشار إلى أن محمود الخطيب رئيس الأهلي بأدوية معتز مطر عميل قطر في القلعة الحمراء حتى الآن كما يحرص على مكالمة أبوتريكة بشكل بشكل يومي فكيف تهاجمه قطر وتترك مرتضى منصور الذي قضى عليهم في الفترة الماضية.



