رياضة | مرتضى منصور يقدم لنجوم الزمالك طريقته لإبطال السحر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يقدم لنجوم الزمالك طريقته لإبطال السحر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه نصح لاعبي الزمالك بقراءة القرآن وبعض آيات من سورة "يس" لعلاج السحر الأسود الذي يتعرض له الفريق في المباريات.

وفتح مرتضى النار على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعرض تصريحاته عن السحر الأسود للقلعة الحمراء في دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى في فيديو عبر قناته على يوتيوب إن الخطيب لم يتحرك ضد إساءات خالد مرتجي عضو مجلس الأهلي ضده كذلك عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة.

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وحرص رئيس الزمالك على عرض بعض الأشياء على أنها السحر الأسود المعمول للقلعة البيضاء زاعمًا أنه من تدبير هاني العتال عضو المجلس وأحمد سليمان عضو المجلس سابقًا وممدوح عباس رئيس النادي سابقًا وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

وأضاف مرتضى منصور: "من ينكر السحر فهو ينكر القرآن ومن ينكر القرآن فهو الكافر" ثم عرض آراء لبعض الشيوخ عن وجود السحر والاعتراف به في القرآن. كان الزمالك قد تعادل مع زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.