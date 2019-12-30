رياضة | مرتضى يهاجم محمود الخطيب ويفضح تصريحات الأهلي عن السحر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى يهاجم محمود الخطيب ويفضح تصريحات الأهلي عن السحر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد مرتضى في فيديو عبر قناته على يوتيوب أن الخطيب لم يتحرك ضد إساءات خالد مرتجي عضو مجلس الأهلي ضده كذلك عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة.
وحرص رئيس الزمالك على عرض بعض الأشياء على أنها السحر الأسود المعمول للقلعة البيضاء زاعمًا أنه من تدبير هاني العتال عضو المجلس وأحمد سليمان عضو المجلس سابقًا وممدوح عباس رئيس النادي سابقًا وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.
وقال مرتضى منصور: "من ينكر السحر فهو ينكر القرآن ومن ينكر القرآن فهو الكافر" ثم عرض آراء لبعض الشيوخ عن وجود السحر والاعتراف به في القرآن. كان الزمالك قد تعادل مع زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.