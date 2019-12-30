رياضة | مرتضى يهاجم محمود الخطيب ويفضح تصريحات الأهلي عن السحر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى يهاجم محمود الخطيب ويفضح تصريحات الأهلي عن السحر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعرض تصريحاته عن السحر الأسود للقلعة الحمراء في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مرتضى في فيديو عبر قناته على يوتيوب أن الخطيب لم يتحرك ضد إساءات خالد مرتجي عضو مجلس الأهلي ضده كذلك عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة.

وحرص رئيس الزمالك على عرض بعض الأشياء على أنها السحر الأسود المعمول للقلعة البيضاء زاعمًا أنه من تدبير هاني العتال عضو المجلس وأحمد سليمان عضو المجلس سابقًا وممدوح عباس رئيس النادي سابقًا وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

وقال مرتضى منصور: "من ينكر السحر فهو ينكر القرآن ومن ينكر القرآن فهو الكافر" ثم عرض آراء لبعض الشيوخ عن وجود السحر والاعتراف به في القرآن. كان الزمالك قد تعادل مع زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.