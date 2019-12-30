رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يرصد حصاد الإعلاميين بالدور الأول للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يرصد حصاد الإعلاميين بالدور الأول للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إختتم فريق الإعلاميين الدور الأول، من منافسات مجموعة الصعيد، في المركز الثامن، برصيد 14 نقطة.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" أرقام وحصاد الإعلاميين خلال 11 مباراة بالدور الأول، حيث حقق الفريق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل 11 هدف وسكنت شباكه 13 هدف.

حقق فريق الإعلاميين الفوز في 3 مباريات، على حساب المنيا وفريق الفيوم بهدفين مقابل هدف، وحقق فوزا واحد خارج ملعبة على فريق ديروط بهدفين نظيفين.

حقق الإعلاميين 5 تعادلات، منهم، تعادلان على أرضه، مع فريق البنك الأهلي وفريق بترول أسيوط بهدف لكل منهما.

- وتعادل في 3 مباراة خارج ملعبة فريق سوهاج وتليفونات بنى سويف، 1-1 ومع طهطا بدون أهداف.

- تلقى الإعلاميين الخسارة في 3 مباريات، من ضمنهم هزيمة وحيدة على ملعبه من فريق شبان قنا بهدف نظيف، وتلقى الهزيمة في مباراتان خارج ملعبه من فريق بنى سويف بهدفين مقابل هدف، ومن الألومنيوم بثلاثة أهداف نظيفة.

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وسجل الإعلاميين 11 هدف، عبر، محمد أسامة 3 أهداف، وحسام عادل هدفين، وهدف لكل من أحمد حسنى أوشه وخالد كمال وخالد سعيد ومحمد أشرف وايهاب المصري وأبو بكر محمد.

ثم تسجيل 3 ركلات جزاء عن طريق محمد أسامة في مباراة المنيا، وحسام الدين على في مباراة بترول أسيوط،وايهاب المصري في مباراة الفيوم.

- سجل لاعبيه 6 أهداف على ملعبه، و5 أهداف خارج ملعبة .

- ثم تعيين أحمد صالح مدير فني لفريق الإعلاميين بعد الاسبوع الثالث بدلاً من جميل حلمي وضم الجهاز الفني بقيادة أحمد صالح كلا من أشرف عبده مدير لكرة ، وأحمد أبو علي مدرب عام، وحسين السقا مدرب، وسامى فاروق مخطط أحمال، ومحمود مطر منسق، ورمضان توفيق مسؤل الإعلام.

- ثم قيد 30 لاعب في قائمة فريق الإعلاميين وهم: محمد خالد، محمد أسامة، أحمد كمال، أحمد علي عبد الحافظ، خالد سعيد، فتحي عامر فلفل، محمد بركات، شريف عمر، نشأت مسعد، أحمد حسنى اوشه، محمد أشرف، محمد أحمد عبده، محمد إبراهيم ، خالد كمال، خالد محمد مايز، أسامة خليل، سعد السعيد، محمود عبد الحكيم، بدوى إبراهيم، أحمد رجب، حسام الدين عادل، مصطفى سماره، عبد الرحمن عبد النبي، أبو بكر محمد، أحمد سليمان، اسلام بدر، إسلام مصطفى، إيهاب المصري، محمد عادل، جمال السادات.

ورحل مؤخراً عن صفوف الإعلاميين، 7 لاعبين وهم محمد هجرس، اسلام بدر، بدر ابراهيم، مصطفي سمارة، أحمد سليمان، عبد الرحمن محمد ، محمد أحمد ، خالد مايز