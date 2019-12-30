رياضة | رسمياً.. ملكية روما تنتقل للملياردير الأمريكي فريدكين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. ملكية روما تنتقل للملياردير الأمريكي فريدكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقلت اليوم رسمياً، ملكية نادي روما الإيطالي للملياردير الأمريكي دان فريدكين، من المالك الإيطالي السابق جيمس بالوتا.

وأعلن فريدكين شراء النادي مقابل مبلغ 800 مليون يورو اليوم، ليبدأ الفريق العاصمي حقبة جديدة في تاريخه.

وسيتعين على الملياردير الأمريكي دفع مبلغ 50 مليون يورو للمالك السابق بالوتا، خلال اليومين المقبلين، وذلك لإنهاء مدة الأخير مع روما، والتي ظلت لسبع سنوات ماضية.

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وشهدت حقبة بالوتا إحباطات متتالية لذئاب العاصمة، حيث شهدت غياب الفريق عن منصات التتويج في كافة المحافل المحلية والأوروبية .

كما شهدت الفترة السابقة فشل ذريع من المدير الرياضي السابق للفريق "مونشي" الذي أهدر الملايين في صفقات فاشلة للجيالوروسي.

ويحتل روما حالياً المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، كما تأهل لدور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي حيث سيواجه فريق جينت البلجيكي.