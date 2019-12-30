رياضة | عاجل.. مرتضى يعرض السحر الأسود المعمول للزمالك ويتهم 4 نجوم بتدبيره (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضى يعرض السحر الأسود المعمول للزمالك ويتهم 4 نجوم بتدبيره (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عرض بعض الأشياء على أنها السحر الأسود المعمول للقلعة البيضاء زاعمًا أنه من تدبير هاني العتال عضو المجلس وأحمد سليمان عضو المجلس سابقًا وممدوح عباس رئيس النادي سابقًا وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.
وقال مرتضى منصور: "من ينكر السحر فهو ينكر القرآن ومن ينكر القرآن فهو الكافر" ثم عرض آراء لبعض الشيوخ عن وجود السحر والاعتراف به في القرآن.
كان الزمالك قد تعادل مع زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.