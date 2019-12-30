صديقة كريستيانو رونالدو بإطلالة أنيقة وجذابة في حفل «جلوب سوكر».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، برفقة صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الأغيطالي، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، لحضور حفل “جلوب سوكر” لجائزة أفضل لاعب في العالم.

كريسيانو كان قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، خلال النسخة الـ11 من حفل جوائز دبي “جلوب سوكر” العالمية، التي أقيمت في مدينة دبي الإماراتية.

نجم ريال مدريد السابق حقق الجائزة العالمية للمرة الثانية على التوالي، بعد تتويجه بها العام الماضي، وجاء تتويجه هذا العام بعد تألقه في الدوري الإيطالي مع فريقه يوفنتوس.

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جورجينا رودريجيز ظهرت بإطلالة جذابة وأنيقة خطفت بها الأضواء خلال الحفل، وتصدرت عنوانين الصحف الرياضية.

البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، حل على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه.. والألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بجائزة أفضل مدرب في العالم، بعد نتائجه “المبهرة” مع الفريق.

كما منحت الجائزة نادي ليفربول لقب “أفضل ناد في العالم عام 2019”، بينما حصل الهلال السعودي على جائزة أفضل ناد عربي.