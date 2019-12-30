شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهداف المرشحة في ليفربول لعام 2019.. صلاح ينافس والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن قائمة الأهداف المرشحة لأفضل هدف للريدز في هذا العقد من عام 2009 حتى عام 2019.

حيث ينافس الفرعون المصري محمد صلاح بأربعة أهداف من أصل 10 أهداف، عن عام 2019. وشملت أهداف محمد صلاح في مرمى كلا من تشيلسي وآرسنال ومانشستر سيتي وريد بول سالزيورج. Advertisements بينما جاءت باقي الأهداف كالتالي: ديفوك أوريجي أمام برشلونة وتوتنهام وإيفرتون. جيني فينالدوم أمام البارسا. ساديو ماني في مرمى بايرن ميونخ. أليكس أوكسليد تشامبرلين ضد جينك.

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