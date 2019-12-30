شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مصريون تألقوا أفريقيًا وعالميًا في الألعاب الفردية عام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي

تفصلنا ساعات قليلة عن انتهاء عام 2019، وهو عام سيطر فيه المصريون على عدد من الرياضات الفردية محققين إنجازات في الاسكواش والسباحة والتنس وتنس الطاولة والكاراتيه، إذ استطاع الأبطال المصريين أن يدونوا أسمائهم بحروف من ذهب في تاريخ هذه الألعاب.

ويأتي على رأس الألعاب الفردية التي تألق فيها المصريون، الاسكواش، الذي شهد هيمنة مصرية معتادة على المراكز المتقدمة للعبة، بعدما استطاع اللاعب طارق مؤمن التتويج بلقب بطولة العالم للرجال، للمرة الأولى في تاريخه، كما توجت نور الشربيني بلقب بطولة العالم للسيدات، للمرة الرابعة في تاريخها.

ولم يقتصر تفوق الاسكواش هذا العام على الكبار فقط، بل أيضًا على صعيد الناشئين ببطولات العالم، إذ نجح المصري مصطفى عسل في حصد لقب بطولة العالم للناشئين، وكذلك حصدت هانيا الحمامي، اللقب نفسه على صعيد الناشئات.

وضمت قائمة أفضل عشر لاعبات في العالم المصريات رنيم الوليلي ونور الشربيني ونوران جوهر ونور الطيب محتلات المراكز الأربعة الأولى، فيما حلت هانيا الحمامي في المركز العاشر في التصنيف.

وفي السباحة، نجحت فريدة عثمان في حصد الميدالية البرونزية لبطولة العالم الأخيرة للمرة الثانية على التوالي, كما حصلت مؤخرًا على لقب أفضل رياضية أفريقية لعام ٢٠١٩من منظمة UCSA.

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وحققت هانيا مورو 7 ميداليات فى دورة الألعاب الأفريقية, كما حصدت 6 ذهبيات فى بطولة العالم للجامعات.

ولم يمنع السن سباحة نادى الجزيرة سهير العطار، صاحبة الـ 74، من حصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم للسباحة للأساتذة، والتي أقيمت في كوريا في شهر أغسطس 2019.

وحققت ميار شريف، بطلة التنس الأرضي، إنجازًا تاريخيًا بعد أن أصبحت أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 في تاريخ اللعبة، حيث حصدت «ميار» الميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الأفريقية.

ونجحت دينا مشرف، لاعبة تنس الطاولة، فى الفوز بلقب كأس أفريقيا التى أقيمت بنيحيريا، وحصدت دينا مشرف الذهبية وتأهلت إلى كأس العالم.

كذلك، حصدت جيانا فاروق ذهبية الدوري العالمي للكاراتيه في سبتمبر الماضي، بجانب ذهبية بطولة أفريقيا وتأهلت إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020, في الوقت الذي أتت فيه جيانا فاروق في المركز الثاني بالتصنيف العالمي للكاراتيه.

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم