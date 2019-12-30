شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك يعاني بسبب «السحر الأسود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتقادات حادة إلى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، قائلاً إن النادي يعاني بسبب «السحر الأسود».

Advertisements

وأضاف «منصور»، في فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل: «الزمالك ليس بخير، ويتعرض لحملة يقودها ضابط المخابرات القطري أبوسنيده».

وتابع:«قبل الحديث عن أبوسنيده، أرفض الحساب بالقطعة، أنا خدت 25 بطولة في 4 سنين، وفي كل الألعاب».

وأكد: «السحر الأسود اللي معمول من هاني العتال وممدوح عباس وسيد عبدالحفيظ، هو السبب فيما يحدث للزمالك،وطلبت من اللاعبين قراءة القرآن لمواجهته».