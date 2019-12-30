شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» يفوز باستفتاء أجمل هدف في أنفيلد عام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أجمل هدف لفريقه في ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي لعام 2019.

ونافس «صلاح» في التصويت، الذي أجراه الحساب الرسمي لليفربول على «تويتر»، بهدفين، أولهما في شباك أرسنال ونال 5% من أصوات المشاركين في استطلاع الرأي، فيما تصدر هدف «صلاح» في شباك تشيلسي التصويت بنسبة 56%.

وجاء في المركز الثاني التسديدة القوية للاعب الوسط البرازيلي فابينيو في شباك مانشستر سيتي بنسبة 34%، كما حاز هدف ساديو ماني في شباك إيفرتون على نسبة تصويت 5%.