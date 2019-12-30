شكرا لقرائتكم الأهلي الـ34 بين أندية العالم فى آخر تصنيف بـ2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قفز النادي الاهلي 7 مراكز في التصنيف الصادر اليوم الاثنين من موقع "clubworldranking" العالمى، ليحتل المركز الـ34 عالمياً بدلاً من المركز الـ41 عالمياً الذي احتله في تصنيف الأسبوع الماضي.

وتغلب الاهلي على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم 23 ديسمبر الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري العالم، قبل أن يتغلب على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أول أمس السبت بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.



موعد مباراة الاهلي ضد المقاصة ويلتقي الأهلي مع المقاصة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير 2020، ضمن منافسات مباريات الجولة الحادية عشر في الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2020. الاهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون العرب بعد أن فاز في 8 مباريات متتالية، وله مباراتين مؤجلتين. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري ابطال افريقيا بينما رفع الأهلي رصيده إلى النقطة السادسة في البطولة الإفريقية ليتساوى في صدارة المجموعة مع كل من النجم الساحلي والهلال السوداني برصيد 6 نقاط وتصبح المنافسة شرسة بين الثلاثي على بطاقتي الصعود، فيما بقى بلاتينيوم في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط. Advertisements

وحافظ الاهلي على صدارة قائمة الفرق الافريقية في التصنيف متفوقاً على صن داونز الجنوب افريقي صاحب المركز الـ 54 عالمياً، وعلى المركز الثالث في تصنيف الاندية العربية خلف ناديا الهلال والنصر السعوديين.

وتفوق النادي الاهلى على العديد من الفرق العالمية في التصنيف مثل مانشستر يونايتد الانجليزي، وروما ولاتسيو الايطاليين، وفياريال الاسباني، وبوروسيا دورتموند الالماني، وليون الفرنسي، وأولميباكوس اليوناني. بيراميدز في المركز الـ106 عالميا

وارتقى بيراميدز إلى المركز الـ 106 عالمياً بدلاً من المركز الـ 117 الذي احتله في تصنيف الاسبوع الماضي، بينما تراجع الزمالك الذي تعادل مع زيكسو يونايتد الزامبي بنتيجة 1 – 1، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا، مركزاً واحداً ليحتل المركز الـ137 عالمياً والثالث على صعيد الاندية المصرية، فيما صعد الاسماعيلي للمركز الـ 226 عالمياً بدلاً من المركز الـ 231 عالمياً، كذلك المصري البورسعيدي للمركز الـ 228 عالمياً بدلاً من المركز 251 عالمياً.

ولم يطرأ جديد على ترتيب الفرق الخمسة الأوائل في التصنيف، حيث حافظ برشلونة الاسباني على الصدارة يليه في الوصافة ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، وفالنسيا الاسباني ثالثاً، وفلامنجو البرازيلي رابعاً، ومانشستر سيتي الانجليزي خامساً.