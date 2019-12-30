مرتضى منصور: الزمالك ليس بخير بسبب «السحر الأسود».. والحملة على الفريق يشنها ضابط مخابرات قطري

أكد رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ليس بخير بسبب "السحر الأسود" والحملة التي يشنها بعض الأشخاص لهدم الفريق.
وقال منصور، في فيديو تم بثه عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن هذه الحملة على الفريق "يشنها ضابط مخابرات قطري يدعى أبو سنيدة"، مشيراً إلى أنه لا يرغب في الحجيث عن هذه الأمور حتى لا يصرف نظر اللاعبين عن المباراة المقبلة.
وأكد منصور أنه لا يمكن محاسبة الفريق الأول بالزمالك بالقطعة بل يجب محاسبته على البطولات التي حققها، بالإضافة إلى الألعاب الأخرى.
وأكد أن الفريق يخسر "بسبب السحر الأسود المعمول من بعض الأشخاص الكارهين للزمالك"، مضيفا ًأن هناك فرقاً أخرى تستعين "بالسحر الطبيعي" مثل سموحة ومختار مختار مع الإنتاج الحربي.
وأضاف منصور: "من ينكر السحر فهو ينكر القرآن، ومن ينكر القرآن فهو كافر"، مستشهداً بفيديو لأحد الشيوخ بالسعودية للحديث عن إنكار السحر مستشهداً بعدد من الأحاديث الشريفة عن السحرة والسحر.
وأشار رئيس الزمالك إلى أنه نصح لاعبي الفريق بقراءة سورة يس وأية الكرسى والاستعانة بالقرآن الكريم لإبطال مفعول هذا السحر، مؤكداً أن قناة الأهلي ومحمود الخطيب، سبق وأن تحدثوا عن وجود السحر.
وتساءل منصور: "هل تعترفوا بالسحر عندما يكون ضد الأهلي فقط، وعندما يكون ضد الزمالك تقوموا بالاستهزاء منا؟".
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