شاهد.. كريم بنزيما يتناول اللحم بالذهب في دبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة دبي الإماراتية، خلال تناوله شرائح لحم من نوع خاص.

بنزيما، نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو وهو يقطع شرائح اللحم المطلية بالذهب بجوار الشيف الشهير “نصرت”.

لاعب الريال يتواجد حاليا في دبي للاحتفال بأعياد الميلاد “الكريسماس”، في ظل توقف مسابقة الدوري الإسباني “الليجا” بمناسبة العطلة الشتوية، كما نشر فى وقت سابق صورة على حسابه الخاص، وهو يستمتع بركوب الدراجات المائية على شاطئ “جميرا”.

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بنزيما يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني “الليجا” برصيد 12 هدفاً خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة بفارق هدف وحيد.

واحتفل كريم بنزيما بعد ميلاده الـ 32 منذ أيام قليلة، حيث ولد يوم 19 ديسمبر 1987 بمدينة “ليون” الفرنسية.

يشار إلى أن مدينة دبي تشهد حاليًا، تواجد مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية، لقضاء إجازة رأس السنة، للمشاركة في بعض الفعاليات الرياضية، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي.