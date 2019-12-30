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مغني بريطاني يطلب من كروس الانتقال إلى اليونايتد

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الإثنين 30 ديسمبر 2019

حث المغني البريطاني روبي ويليامز صديقه ولاعب ​​ الألماني توني كروس على الانتقال من إسبانيا إلى نادي ​مانشستر يونايتد​ الإنكليزي.

وقال ويليامز إلى كروس: "لقد فزت بكل شيء في ريال مدريد، وأنا أطلب منك التوقيع مع مانشستر يونايتد. أعتقد أن لدينا أفضل دوري في العالم، ​​. ولهذا السبب يزعجني شيء واحد كثيرًا. لقد جعلني ريال مدريد أشعر أنني صغير".

منذ أن حصل على لقب أفضل لاعب في ألمانيا عام 2014، لعب أكثر من 250 مباراة مع ريال مدريد.

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