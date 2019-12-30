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شكرا لقرائتكم خبر عن مغني بريطاني يطلب من كروس الانتقال إلى اليونايتد والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
حث المغني البريطاني روبي ويليامز صديقه ولاعب ريال مدريد الألماني توني كروس على الانتقال من إسبانيا إلى نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.
وقال ويليامز إلى كروس: "لقد فزت بكل شيء في ريال مدريد، وأنا أطلب منك التوقيع مع مانشستر يونايتد. أعتقد أن لدينا أفضل دوري في العالم، الدوري الإنجليزي. ولهذا السبب يزعجني شيء واحد كثيرًا. لقد جعلني ريال مدريد أشعر أنني صغير".
منذ أن حصل على لقب أفضل لاعب في ألمانيا عام 2014، لعب أكثر من 250 مباراة مع ريال مدريد.
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