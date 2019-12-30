الامارات | بخاخ محمد صلاح يثير الجدل.. والجمهور «ربنا يشفيك«

شكرا لقرائتكم خبر عن بخاخ محمد صلاح يثير الجدل.. والجمهور «ربنا يشفيك« والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت صورة للاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، التقطت له أمس في مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون في البريميرليج، بالكثير من الجدل حيث ظهر اللاعب وهو يستخدم بخاخاً للأنف أثناء المباراة في الأجواء الباردة الذي يلعب فيها اللاعب مع فريقه الآن في الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد شارك في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بهدف نظيف، في المُباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب "آنفيلد" ضمن فعاليات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وزاد الجدل بين الجمهور خاصة المصري الذي تداول الصورة، ومنهم من قام بنشر اسم البخاخ الذي اتضح أنه يستخدم في الحساسية الزائدة للجيوب الأنفية، وهو ما ظهر أن اللاعب يعاني منها خاصة في الأجواء الباردة، وكثرت تعليقات الجمهور على الصورة حيث قال آخر المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ده بخاخ عشان التهابات في الجيوب الأنفية لأنها مش بتستحمل درجات البرد المنفخضة وكمان الأتربة الناعمة”، وقال آخر” ربنا يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك”، وغرد آخر: “دا بخاخ عشان حساسية الجيوب الأنفية. ربنا يشفيك يا صلاح”، “شفاك الله وعافاك يا أبومكة.. ويوفقك ويحفظك يارب العالمين”، “ربنا يشفيه ويشفينا”.

وكثرت التعليقات على صورة اللاعب الذي حصل خلال مباراة أمس على تقييم 6.3 درجات في تقييم قليل بالنسبة للاعب.