شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: السحر الأسود سبب خسائرنا.. و«الجن بيتخانقوا مع بعض» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضي منصور، رئيس النادي الزمالك، من جديد في تسجيل له على قناته الخاصة على يوتيوب، الأحد، أن السحر الأسود السبب في هزيمة الزمالك.

وقال «منصور»: «بنخسر ليه أنا قلت السحر الاسود اللي معمول، من مين تاني العتال وعباس وسيد عبدالحفيظ، وأنت أحيانا بتلاعب فرق عامله طبيعي بتلاعب الانتاج مختار عامل طبيعي أنت عارف حتي أن الجن بتاع ده وده وأحيانا بيتخانقوا مع بعض، وانتو شايفين الشبكة مقفولة، ومن ينكر السحر كأنه ينكر القرآن فده كافر».

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وعرض «منصور» في الفيديو ورق مكتوب عليه آيات قرآنية وكتابات باللغة العربية، وصورة لشبكة به قطعة حديدية مشيرًا إلى أنها مقفولة، واستعان بمقطع للشيخ الداعية السعودي عبدالعزيز الطريفي في برنامج «مع أصحاب الفضيلة» يؤكد أن السحر موجود.

وأضاف رئيس الزمالك أنه اجتمع بلاعبي الفريق قبل السفر إلى زيمبابوي في غرفة الملابس وقال لهم «إننا مش هنلجأ إلا للقرآن أولًا اقرءوا سورة يس وآية الكرسي وفي الطيارة اقرءوا سورة البقرة».