شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة الأهلي ضمن أكثر 10 لاعبات تألقن في «سلة الثلاثيات» في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخلت لاعبة الأهلي ثريا محمد ضمن أفضل 10 لاعبات لـ«سلة الثلاثيات» خلال عام 2019، حسب تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» على موقعه الرسمي.

وتلعب «سلة الثلاثيات» والمعروف بـ«3x3» بنظام فريقين من ثلاثة لاعبين/لاعبات على سلة واحدة.

وقال الاتحاد في افتتاحية تقريره عن أكثر 10 لاعبات تألقن على مستوى العالم في «سلة الثلاثيات» خلال عام 2019: «لقد كان عامًا كبيرًا لسلة الثلاثيات النسائية مع إطلاق بطولة FIBA 3x3 Women's Series وكذلك ظهور عشرات الوجوه الجديدة، ونحن نظرنا إلى 10 سيدات تألقن في 3x3 هذا العام، وبدون ترتيب محدد».

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ومن ضمن القائمة جاءت ثريا محمد، صاحبة الـ24 عامًا، إذ أوضح الاتحاد الدولي اختيارها في القائمة قائلًا: «ستتذكر ثريا محمد دائمًا عام 2019 بعدما شغلت مواقع التواصل الاجتماعي بلعبة خلال نهائي بطولة أفريقيا 3x3، لقد كانت لحظة مذهلة توضح مهاراتها الجنونية وتؤكد على أنه يجب مشاهدتها في كل مرة تطأ فيها أقداها الملعب».

في تقرير آخر، وضع الاتحاد الدولي ثريا محمد ضمن قائمة أفضل 10 أداءات فردية في مباراة واحدة بالـ 3x3 خلال عام 2019، لافتًا إلى ما قدمته اللاعبة الملقبة بـ«كليوباترا» أمام بنين بالبطولة الأفريقية، حيث سجلت 16 نقطة لتمهد طريقها إلى الفوز بجائزة أفضل لاعبة في البطولة.

يذكر أن ثريا محمد ليست مصنفة ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم لـ 3X3، في التصنيف الأخير الذي نشره الاتحاد الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2019.