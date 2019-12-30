شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، الثلاثاء، استعدادًا للقاء أسوان في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها الخميس المقبل.

ووصلت بعثة الفريق إلى القاهرة في الواحدة من صباح اليوم الإثنين، قادمة من زامبيا، بعد خوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبي التي أقيمت يوم السبت الماضي ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وتعادل الزمالك مع زيسكو بهدف لكل منهما، حيث نجح الفريق الأبيض في إحراز هدف المقدمة بتوقيع مصطفى محمد قبل أن يتعادل صاحب الأرض بهدف عن طريق كواردي كولا.

ويحتل الزمالك الترتيب الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي الكونغولي بفارق ٣ نقاط، ويأتي زيسكو وأول أغسطس الأنجولي في المركز الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.

ويلعب الزمالك مواجهته المقبلة أمام زيسكو يونايتد يوم 10 يناير المقبل بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات.