شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُصعد اللاعب الشاب محمد عبدالمنعم للمشاركة في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمد عبدالمنعم، مدافع فريق الشباب بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ الإثنين، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر على تصعيد عبدالمنعم لتدريبات الفريق الأول والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ويخوض عبدالمنعم تدريبات استشفائية في مران الفريق الأحمر؛ بسبب مشاركته في لقاء القمة أمام الزمالك أمس مع فريق شباب الأهلي 1999.

وفاز الأهلي في قمة الشباب بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ملعب السلام.