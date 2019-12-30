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ساوثامبتون يرفض عرضا من فيردر بريمن لفيسترغارد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

اضطر ​فيردر بريمن​ للتخلي عن خطط إعادة التعاقد مع مدافع ​ساوثامبتون​ ​يانيك فيسترغارد​.

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وكان فيردر يأمل في أن يأخذ فيسترغارد على سبيل الإعارة في كانون الثاني إلى نهاية الموسم.

ومع ذلك، يقول "كيكر" إن القديسين رفضوا هذا العرض، وأصروا على أنه لن يُسمح للمدافع بالمغادرة على سبيل الإعارة.

وقال ​فرانك باومان​، مدير نادي فيردر بريمن الرياضي، عن خططه للسوق الشتوية: "لقد وضعنا قائمة أولويات داخلية، لكننا لسنا مقيدين بمركز معين للفريق. إنه يتعلق بما إذا كان اللاعب لديه الصفات التي يمكننا استخدامها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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