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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساوثامبتون يرفض عرضا من فيردر بريمن لفيسترغارد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
اضطر فيردر بريمن للتخلي عن خطط إعادة التعاقد مع مدافع ساوثامبتون يانيك فيسترغارد.
وكان فيردر يأمل في أن يأخذ فيسترغارد على سبيل الإعارة في كانون الثاني إلى نهاية الموسم.
ومع ذلك، يقول "كيكر" إن القديسين رفضوا هذا العرض، وأصروا على أنه لن يُسمح للمدافع بالمغادرة على سبيل الإعارة.
وقال فرانك باومان، مدير نادي فيردر بريمن الرياضي، عن خططه للسوق الشتوية: "لقد وضعنا قائمة أولويات داخلية، لكننا لسنا مقيدين بمركز معين للفريق. إنه يتعلق بما إذا كان اللاعب لديه الصفات التي يمكننا استخدامها".
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