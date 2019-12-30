كورتوا يتحدى بايل لإجراء مقابلة باللغة الإسبانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

تحدى الحارس البلجيكي ​تيبو كورتوا​ زميله في فريق ​ريال مدريد​ ​غاريث بايل​ لإجراء مقابلة باللغة الإسبانية وإسكات أولئك الذين يواصلون التشكيك في التزامه بالنادي.



وقال كورتوا: "أحب التحدث باللغة الإنكليزية مع غاريث، رغم أنه يتحدث الإسبانية بشكل أفضل مما يعتقد الناس. يمكنه إجراء مقابلة باللغة الإسبانية جيدًا. أنا أتحدث معه كثيرا، كما أنني أحب الغولف مثله. غاريث يفعل كل شيء للفوز بالمباريات".

وأضاف: "إنهم دائمًا ما يلاحقونه لنفس الأشياء: الغولف واللغة ... أريد أن أراه يخرج ويعقد مقابلة باللغة الإسبانية لأنه يتحدث جيدًا في غرفة الملابس مع الكثير من زملائه وهو يفهمها جيدًا".