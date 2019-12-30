لينو يتحمل مسؤولية الهدف الثاني امام تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

قاد الثنائي البديل الإيطالي جورجينيو والمهاجم تامي ابراهام فريقهما ​تشيلسي​ إلى قلب تأخره امام مضيفه ​ارسنال​ إلى فوز بنتيجة 2-1، في ختام مباريات المرحلة 20 من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

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وشهدت المباراة خطأ من حارس ارسنال بيرند لينو الذي يتحمل مسؤولية الهدف الثاني.

ففي الدقيقة 4+45 تسديدة داخل المربع من مهاجم تشيلسي ولينو حارس مرمى ارسنال يصدها بعدما تمركز على الزاوية الخطرة واقفلها بالكامل وسيطر على الكرة حارما تشيلسي من هدف محقق.

في الدقيقة 82 هدف لصالح تشيلسي وخطأ فادح للينو حارس مرمى ارسنال الذي خرج من مرماه بالتوقيت الخاطىء وهنا يجب على حارس المرمى عندما يقرر الخروج من مرماه لابعاد الكرة ان يدرك التوقيت المناسب وخصوصا اذا كان هنالك لاعبين من الفريقين كي لا يقع في الخطأ الذي ادى الى تسجيل الهدف كما حصل.