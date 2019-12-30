شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مونتيري يتوج بلقب الدوري المكسيكي للمرة الخامسة بتاريخه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 توج فريق ​مونتيري​ بلقب الدوري المكسيكي للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على منافسه كلوب أميركا بضربات الجزاء بنتيجة 4-2 .

Advertisements وعوض كلوب أميركا خسارته 2-1 في الذهاب ليفوز على أرضه ووسط جماهيره بنفس النتيجة مما أجبر حكم المباراة على الاحتكام لضربات الجزاء من أجل تحديد البطل . وتألق الحارس الأساسي لمونتيري في التصدي لركلتي جزاء من فريق كلوب أمريكا ليتوج فريقه باللقب تحت قيادة المدرب اللبناني الاصل ​أنطونيو محمد​ . يذكر أن مونتيري كان حقق المركز الثالث في ​كأس العالم للاندية​قطر 2019 بعد فوزه على ​الهلال السعودي​ في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

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