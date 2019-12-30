شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يحيل باهر المحمدي للتحقيق لإعلان رغبته فى الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحال مسئولو نادي الإسماعيلي، باهر المحمدي مدافع الفريق للتحقيق، بعد تصريحاته الإعلامية ضد النادي، والتي أكد فيها أنه يرغب في الرحيل لأحد الأندية التي طلبت ضمه بسبب هجوم الجماهير الغير مبرر عليه بالإضافة لمعاناة النادي مع الأزمة المالية.

كان باهر المحمدى أدلى بتصريحات يطالب خلالها بالرحيل من لانادى خلال فترة الانتقالات الشتوية لأن ذلك سيحل ازمة كبيرة داخل قلعة الدراويش.

وكشف باهر المحمدى قائد فريق الاسماعيلى أن لديه عرضين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أحدهم من أحد اندية أوروبية مشاركة فى بطولة دورى أبطال أوروربا و الاخر خليجى .

وأوضح باهر المحمدي خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport" أنه يرفع الحرج عن مجلس إدارة نادى الإسماعيلى ويطالب بالرحيل خلال المرحلة المقبلة، وهذا طلب مشروع له فى الانتقالات الشتوية القادمة .

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وأشار باهر المحمدى أنه يوجد حملة كبيرة من جمهور الاسماعيلى ضدده وحمل أشارة القيادة مسئولية كبيرة عليه عقب ما كان بطل لديهم وأنه قام بالمشاركة فى مباراة الجزيرة الاماراتى رغم وفاة عمه .

حقق فريق الإسماعيلي فوزا غاليا على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيما بينهما مساء اليوم السبت على ستاد الاسكندرية، في ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس " البطولة العربية " .

وجاء الهدف في الدقيقة 33 عن طريق محمد الشامي، بعدما تلقى تمريرة من العراقي همام طارق، لينفرد بمرمى الاتحاد، ويسدد الكرة ولكن يخطئ الحارس عماد السيد، في التعامل معها لتسكن شباك زعيم الثغر