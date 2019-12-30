شكرا لقرائتكم مران الأهلى.. عودة إكرامى والشحات وتألق كهربا وصلاح محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد اليوم الاربعاء شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وزميله حسين الشحات في المشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة ويستمر غياب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق عن التدريبات الجماعية حيث يؤدي الحارس الدولي برنامج تدريبي منفرد بسبب شكواه من آلام في عضلة السمانة ، ويستعد الاهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ملعب السلام.

واكتفي حسين الشحات بمشاهدة المران من على دكة البدلاء، بعد خوض جلسة بالجيم، في ظل معاناته من الأرهاق خلال مشاركته الأخيرة مع الأهلى فى مباراة بلاتنيوم بطل زيمبابوي فى دوري ابطال افريقيا .

فيما شهد المران تألق محمود عبدالمنعم كهربا وصلاح محسن، حيث سجل الثنائي العديد من الأهداف في فقرة الكرات العرضية والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

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ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على استاد السلام.

ويخضع عمار حمدى لاعب الفريق لاختبار طبي اليوم الإثنين، على هامش المران من أجل الاطمئنان على حالته بعد إصابته التي تعرض لها في مران الفريق بالأمس، حيث أُصيب في وجه القدم، وخرج قبل نهاية المران، ولم يستكمله.

وكان عمار حمدى، قد تعرض، لإصابة فى وجه القدم خلال مران الفريق أمس، الأحد، على ملعب التتش، وغادرعلى إثرها المران قبل دقائق من نهايته .