شكرا لقرائتكم الأهلى يُحدد البدائل حال تعثر صفقة النيجيرى إيليكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال النيجيرى إيليكى مهاجم لوزيرن السويسرى، هو المرشح الأول لتدعيم هجوم الأهلى خلال الميركاتو الشتوى المقبل، بعد المفاوضات المُكثفة، التى أجرتها إدارة القلعة الحمراء مع اللاعب النيجيرى من ناحية ومع النادى السويسرى من ناحية أخرى.

وقطع الأهلى شوطاً كبيراً فى إنهاء إليكى رغم مغالاة النادى السويسرى فى مطالبه المالية للاستغناء عن خدمات اللاعب، ومن المقرر حال حسم الصفقة أن يوقع إيليكى للأهلى لمدة 3 سنوات ونصف بمقابل مالى يصل لـ3 ملايين دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب، حيث اقترب مسئولو القلعة الحمراء من تخفيض مطالب لوزيرن من 4 إلى 3 ملايين دولار.

وعلم الخليج 365 أن الأهلى وضع العديد من البدائل الهجومية لمهاجمين آخرين تحسباً لفشل صفقة ايليكى، منهم الكاميرونى لياندر تاوامبا مهاجم التعاون السعودى وياسين الشماخى مهاجم الأفريقى التونسى.