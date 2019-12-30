شكرا لقرائتكم فيفا يطلب رد الزمالك على شكوى حمدى النقاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة، خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب من خلاله ردا من نادى الزمالك على شكوى حمدى النقاز الظهير الأيمن السابق للحصول على مستحقاته المتأخرة من القلعة البيضاء وأحال اتحاد الكرة خطاب الفيفا إلى نادى الزمالك للرد عليه، خلال الساعات المقبلة على أن يرسل اتحاد الكرة رد النادى الأبيض إلى الفيفا كما هو متبع.

وتقدم حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد النادى الأبيض للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وتضمنت الشكوى التى تقدم بها اللاعب ضد ناديه إلى الفيفا أنه لم يحصل على مستحقاته لدى النادى، ويحق له فسخ العقد وفقا للائحة اتحاد الكرة المصرى وكذلك الفيفا والتى تنص على أحقية اللاعب فى فسخ العقد إذا لم يحصل على مستحقاته شهرين متتاليين.

كان حمدى النقاز أعلن مؤخرا رحيله عن الزمالك وفسخ العقد من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

فى المقابل، أرسل نادي الزمالك شكوى رسمية مؤخرا إلى اتحاد الكرة ضد حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق وطلب تصعيدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك أرسل ملفا كاملا إلى الاتحاد يتضمن حصول اللاعب على حقوقه المالية فى الفترة الماضية، بجانب عقده وصور من التحويلات البنكية من جانب النادى للاعب، مطالبا بإيقافه والحصول على تعويض مالى.



وأوضح المصدر إن مصير الشكوى لن يخرج عن أحد هذه السيناريوهات:

- أن يكون موقف الزمالك سليما واللاعب حصل على مستحقاته المالية، ووقتها سيكون النقاز من حق الزمالك وتوقع عليه غرامة مالية.

- أن يكون موقف الزمالك سليما واللاعب حصل على مستحقاته ثم فسخ عقده ووقع لناد آخر، ووقتها سيعاقب اللاعب بالإيقاف والغرامة.

- أن يكون موقف النقاز سليما ووقتها سيكون من حق اللاعب فسخ عقده والانضمام لأى ناد.