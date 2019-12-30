شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي.. رمضان صبحي يجرى أشعة لتحديد موعد عودته للمباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجري رمضان صبحي نجم هجوم النادي الأهلي أشعة سونار لمعرفة موعد عودته للتدريبات بالتحديد، بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، وذلك بعد تعذر تحديد حجم المزق ومن ثم مدة الغياب بسبب وجود سوائل في حول العضلة.

ويؤدي رمضان صبحي برنامج علاجي بالتنسيق مع الجهازين الإدارى والطبى بالنادى، ، حيث يخوض المرحلة الأولى التى تشتمل على جلسات العلاج الطبيعى، على أن يبدأ المرحلة الثانية بعد التعرف على نسبة التئام التمزق، وكان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أعلن فى وقت سابق عن غياب رمضان صبحى فترة تصل إلى 6 أسابيع بعد الأشعة التى أجراها والتى كشفت عن تعرضه لتمزق فى العضلية الخلفية .

ويحقن الجهاز الطبى رمضان صبحى بالبلازما ضمن برنامجه العلاجى للتعافى من الإصابة، وأرسل رمضان صبحى الأشعة التى أجراها والتقرير الطبى لأحد الأطباء الألمان المتخصصين للتأكد من صحة التشخيص، ووضع البرنامج العلاجى المناسب خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لعودته من جديد للتدريبات، وتعرض رضمان صبحى للإصابة أثناء مشاركته فى تدريبات الفريق قبل عشرة أيام تقريباً .

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ويواصل الأهلي تدريباته بالجزيرة استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وأغلق الجهاز الفنى ملف مباراة بلاتينيوم، وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى، النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط .

كان قد أكد رينيه فايلر، أن الهدف الأساسى من المباراة تحقق بحصد الثلاث نقاط أمام فريق بلاتينيوم، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسى للإصابة، وقال فايلر، "الإصابات التى حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد.. إصابة سعد سمير تبدو قوية بينما تغيير أجايى جاء للحفاظ عليه"، وأضاف المدرب السويسرى أنه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز فى النهاية، وأكد فايلر أنه يحترم قرارات التحكيم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه وضع قائمة مختصرة لمسددى ضربات الجزاء، ويترك حرية اختيار المسدد للمجموعة المتواجدة داخل الملعب .