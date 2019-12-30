شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لا أحد يستطيع منعى من مباريات الزمالك.. والراجل يترشح أمامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف منصور خلال فيديو بثه عبر الموقع الرسمى للزمالك، وليد العطار، لم يكن يجرؤ أن يُسلم عليٌ عندما أتواجد باتحاد الكرة، موجهًا حديثه لنجوم الزمالك قائلاً: "يا زملكاوية مرتضى اتوقف علشان مين.. علشان الظلم الذى يتعرض له الزمالك من الحكام، ومع ذلك لا تقفوا معي"، قائلاً لجماهير الزمالك: "لا تقلقوا عليٌ ولكن أقلقوا على الزمالك بسبب المؤامرات التى تُشن عليه، أنا مؤمن بالسحر، هل ما تشاهدوه طبيعى أن يكون الجول فاضى ومع ذلك لم يستطع بن شرقى وأوباما من إحراز الأهداف"، متابعًا: "من لا يؤمن بالسحر مصيره جهنم وسوف نحاسب يوم القيامة".
قال رئيس الزمالك خلال تصريحاته، "لو هناك رجل يستطيع الترشح أمامى فى انتخابات الزمالك فليتقدم".
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