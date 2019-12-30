شكرا لقرائتكم بعد اختيارها بقائمة الأفضل عالميا بكرة السلة.. ثريا محمد: فخورة بأدائى وأرحب بالاحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعربت ثريا محمد لاعبة فريق كرة السلة بالنادى الأهلى عن سعادتها ، بعد اختيارها من جانب الاتحاد الدولى للعبة، " فيبا "ضمن أفضل 10 لاعبات فى منافسات 3/3 خلال العام 2019، مؤكدة على سعادتها باللقب، وهو ما يزيد إصرارها على مواصلة التألق.

وقالت ثريا فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أنها فخورة بأدائها خلال هذا العام، وكذلك العام السابق، وفيما يخص الإنجازات التى حققتها والألقاب التى حصدتها، خاصة وانه لم يكن هناك من يشيد بها قبل ذلك، قائله: "محدش كان بيشيد بيا قبل كده ، لكن المرة دى مختلفة".

وبسؤالها عن خطوة الاحتراف الفترة المقبلة، قالت اللاعبة ان هذا الاختيار من الاتحاد الدولى للسلة، إذا فتح لها مجال الإحتراف فمن المؤكد أن يتم دراسة الموضوع والتفكير فيه.

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ثريا محمد

الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى من بين أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى 2019 فى منافسات 3/3 خلال العام ، نظرا للمستوى الذى ظهرت به مع الفراعنة فى البطولة الأفريقية، والتى حصدت خلالها أفضل لاعبة، والتى أقيمت بأوغندا، وتوجت مصر بلقبها .

ونشرالموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة السلة قائمة تضم أفضل 10 لاعبات خلال العام ، ومن بينهن لاعبة الأهلى ، مع نشر معلومات عنها، ومن حيث السن، والبطولة الفائزة بها ، وكذلك وصف الحركات التى قامت بها خلال مباراة نهائى كأس أفريقيا 3/3 ، مع وصفها بجملة "يجب أن تشاهدها دائما فى كل مرة تنطلق فيها الى الملعب.

كان الاتحاد الدولى قد أشاد باللاعبة بعد نجاحها فى تسجيل الكثير من النقاط حتى تم وصفها كليوباترا الجديدة .