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شكرا لقرائتكم بعد اختيارها بقائمة الأفضل عالميا بكرة السلة.. ثريا محمد: فخورة بأدائى وأرحب بالاحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقالت ثريا فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أنها فخورة بأدائها خلال هذا العام، وكذلك العام السابق، وفيما يخص الإنجازات التى حققتها والألقاب التى حصدتها، خاصة وانه لم يكن هناك من يشيد بها قبل ذلك، قائله: "محدش كان بيشيد بيا قبل كده ، لكن المرة دى مختلفة".
وبسؤالها عن خطوة الاحتراف الفترة المقبلة، قالت اللاعبة ان هذا الاختيار من الاتحاد الدولى للسلة، إذا فتح لها مجال الإحتراف فمن المؤكد أن يتم دراسة الموضوع والتفكير فيه.
ثريا محمد
ونشرالموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة السلة قائمة تضم أفضل 10 لاعبات خلال العام ، ومن بينهن لاعبة الأهلى ، مع نشر معلومات عنها، ومن حيث السن، والبطولة الفائزة بها ، وكذلك وصف الحركات التى قامت بها خلال مباراة نهائى كأس أفريقيا 3/3 ، مع وصفها بجملة "يجب أن تشاهدها دائما فى كل مرة تنطلق فيها الى الملعب.
كان الاتحاد الدولى قد أشاد باللاعبة بعد نجاحها فى تسجيل الكثير من النقاط حتى تم وصفها كليوباترا الجديدة .
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