الزمالك يرفض ضم لاعب وسط فى الميركاتو الشتوى

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ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة، مناقشات بين مسؤولو الزمالك والفرنسي كارتيرون حول حسم صفقة الفريق في يناير بعدما وصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة، قادمة من زامبيا اليوم بعد خوض لقاء زيسكو الزامبي، الذي أقيم عصر السبت، والذي انتهي بالتعادل بهدف لكل فريق في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ 7 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع زيسكو يونايتد ثم أول أغسطس برصيد نقطتين لكلاً منهما وغادرت بعثة الزمالك مطار مدينة ندولا الزامبية فى الواحدة من ظهر أمس ووصلت إلى أديس أبابا بعد رحلة استغرقت 8 ساعات وعادت البعثة للقاهرة حيث سيحصل الفريق على راحة اليوم الإثنين من التدريبات عقب العودة من زامبيا، قبل بدء الاستعدادات غدا الثلاثاء لمواجهة أسوان، التى ستقام يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الحادى عشر بالدورى الممتاز، والتى يستهدف فيها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لكسر نغمة التعادلات وتحقيق الانتصار بعدما تعادل الأبيض فى آخر ثلاث مباريات له فى مختلف المنافسات حيث تعادل سلبيا مع سموحة والإنتاج الحربى فى الدورى ثم تعادل مؤخرا إيجابيًا مع زيسكو يونايتد الزامبى.
وتحدث كارتيرون مع لاعبى الزمالك بإنه لن يقبل سوى بالفوز أمام أسوان وتصحيح المسار خاصة إن الفريق يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة بعدما خاض 9 مباريات بينما يتصدر الأهلى المسابقة برصيد 24 نقطة عقب خوضه 8 مباريات وتأتي الجلسة المنتظرة بين مسؤولو الزمالك مع كارتيرون لحسم صفقة الفريق في يناير مع وجود تحركات من قبل إدارة النادي لمطالبة اتحاد الكرة بفتح باب الاستبدال لدعم عدد من المراكز لامتلاك الفريق مقعد وحيد في قائمته.
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