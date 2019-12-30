شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك ليس بخير بسبب السحر الأسود ومن ينكره كافر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن فريق الكرة ليس بخير، بسبب الحملة التى يشنها البعض لهدم الفريق، قائلاً: "هذه الحملة يشنها ضابط المخابرات القطرى أبو سنيدة"، مشددًا على أنه لا يريد الحديث عن هذه الأمور حتى لا يُشغل اللاعبين عن المباراة المقبلة المهمة.

أضاف منصور خلال فيديو بثه عبر الموقع الرسمى للزمالك، أنه لا يجوز أن يتم محاسبته بالقطعة، بل يتم محاسبته على كافة البطولات التى حصل عليها الفريق الأول بجانب الفرق فى الألعاب المختلفة، مضيفًا: "الفريق يخسر بسبب السحر الأسود المعمول من بعض الاشخاص الكارهين للزمالك مستكملاً: "كما أن هناك فرق أخرى تواجهة عاملة سحر طبيعى مثل سموحة ومختار مختار مع الإنتاج الحربى".

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تابع رئيس الزمالك تصريحاته: "من ينكر السحر فهو ينكر القرآن ومن ينكر القرآن فهو كافر"، مستشهدًا بكلامه ببث فيديو لأحد الشيوخ بالسعودية للحديث عن إنكار السحر، مستشهدًا بعدد من الأحاديث الشريفة عن السحرة والسحر".

أشار منصور إلى أنه نصح اللاعبين بالحل الوحيد لإبطال السحر، قائلاً: "منحت اللاعبين نصيحة بقراءة سورة يسن وأية الكرسي والاستعانة بالقرآن الكريم، حتى يبطل مفعول هذا السحر"، مشددًا على أن قناة الأهلى ومحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، سبق وتحدثوا كثيرًا عن وجود السحر، متسائلاً: "هل تعترفوا بالسحر عندما يكون ضد الأهلى فقط وعندما يكون ضد الزمالك تقوموا بالاستهزاء منا".