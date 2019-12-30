شكرا لقرائتكم الإسكندرية الأقرب لاستضافة تصفيات أفريقيا لكرة السلة فى فبراير 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باتت محافظة الإسكندرية قريبة من استضافة منافسات التصفيات الأفريقية لكرة السلة، والتى تقام فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل، بمشاركة المنتخب الوطنى رجال، فى ظل عدم إعلان الاتحاد الدولى عن مكان إقامتها حتى الآن، وخاطب مسئولو الاتحاد المصرى نظرائهم بالاتحاد الأفريقى، لإقامة التصفيات فى مصر، وبالتحديد فى محافظة الإسكندرية، ومن المنتظر وصول رد من مسئولى الاتحاد الأفريقى، وكذلك مسئولى المنطقة الخامسة، برئاسة هشام الحريرى .

ومن المقرر أن يخاطب مسئولو الاتحاد أيضا الثلاثى المحترف عاصم مرعى، وأحمد حمدى، وعبد الرحمن نادر، للمشاركة مع المنتخب فى الاستعداد للبطولة، وكذلك التجمع قبل انطلاق المنافسات .

Advertisements

وأسفرت قرعة البطولة التى أقيمت برواندا الأسبوع الماضى عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الخامسة رفقة المغرب وأوغندا والفائز من (غانا أو ليبيريا أو النيجر) وتقام تصفيات تحديد المنافس الرابع فى شهر يناير المقبل.

وتولى أحمد مرعى المهمة الفنية للمنتخب خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته، عقب الإخفاق فى بطولة الأفرو كان التى أقيمت بمالى يونيو الماضى، ويعاون مرعى فى الجهاز الفنى كل من وسام جابرمدربا عاما، ومحمد سليم مدربا، وسيكون وائل لطفى هو المدير الإدارى لمنتخب مصر، ومعه سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان، والدكتور أحمد يحيى طبيبا للفريق.

وسيقوم اتحاد كرة السلة خلال الفترة القادمة باستقدام معد نفسى ومحلل أداء ومخطط أحمال ومدلك للجهاز الفنى الجديد للمنتخب ويستعد منتخب السلة للمشاركة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة السلة التى تقام من 18 إلى 25 فبراير 2020.