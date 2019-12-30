شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخصم 3 نقاط من الأهلى لإشراك لاعب موقوف أمام سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصم اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم 3 نقاط من الأهلى المصرى مواليد 99، واحتسب نتيجة مباراة سموحة والأهلى مواليد 1999 لصالح الفريق السكندرى بهدفين نظيفين. وطبق الاتحاد اللائحة على النادى الأهلى، بعدما خالف القانون بمشاركة لاعب حصل على 3 إنذارات فى ثلاث مباريات متتالية. وأصدر الاتحاد بيانا رسميا اليوم الاثنين أكد فيه أنه بخصوص بطولة الجمهورية وإيماء إلى تقرير الحكم فى مباراة سموحة والأهلى، التى أقيمت الأحد 22 ديسمبر الجارى، تبين مشاركة عادل أحمد زينهم فى المباراة، رغم إيقافه وحصوله على ثلاثة إنذارات فى 3 مباريات متتالية واعتمد الاتحاد نتيجة المباراة لصالح سموحة 2/0.

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