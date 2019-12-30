شكرا لقرائتكم أحمد أيمن لاعب منتخب الكاراتيه يتصدر التصنيف العالمي للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حقق الميداليات كلاً: من بسملة حسن، وطه طارق، وياسمين جويلى، وأحمد أيمن، وحازم أحمد، وفريال اشرف وذهبية الكاتا جماعى شباب فى منافسات الفرق، على مستوى الذهبيات، وعلى مستوى الفضيات حققها محمد حسين، وفاطمة عبد الناصر، وحسام مختار، وفريق البنات فى منافسات الفرق، أما البرونزيات فجاءت عن طريق مؤمن محمد، وعبد الله هشام، وعبد الله ممدوح، ومحمود جابر، ونور إيهاب، يوسف بدوى، وكريم وليد وأحلام يوسف .
أثبت منتخب فراعنة الكاراتيه أنهم قادرون على هزيمة أى ظروف وأحداث يمرون بها، حيث شهدت تشيلى خلال الفترة الماضية وتزامنًا مع البطولة أحداث عنف و شغب و مظاهرات واحتجاجات أدت إلى فرض حظر التجول على البعثة، والبقاء فى الفندق لدرجة أنه تم توفير صالة للتدريبات بداخله، كما تم الهجوم على فندق الإقامة، فقررت اللجنة المنظمة نقل مقر إقامة الفراعنة إلى فندق آخر، وهو ما لم يؤثر سلبًا على البعثة ، بل جاء التأثير إيجابيًا ليثبت أن المصريين "ضد الكسر".
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