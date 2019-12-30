شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر على قيد كابونجو كاسونجو في الميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشحت إدارة الكرة بنادي الزمالك، قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق العائد للأبيض في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم، وذلك علي مجلس إدارة النادي لدعم خط هجوم الفريق أو ضم ظهير أيمن وذلك في حالة عدم فتح باب الاستبدال في فترة الانتقالات الشتوية، ليؤدي ذلك الترشيح الذي تقدمت به إدارة الكرة لمجلس الزمالك لتتعطل بشكل مؤقت صفقة ضم عبد الله السعيد من بيراميدز.

ومن المقرر أن يعود مجلس الزمالك خلال الساعات الجارية إلي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لمناقشته حول حسم صفقة ضم عبد الله السعيد أو المفاضلة بين قيد الكونغولي كاسونجو أو انضمام ظهير أيمن وفقا للرؤية الفنية للفرنسي باتريس كارتيرون، بعد الترشيح الذي حدث من قبل إدارة الكرة بالنادي الأبيض ويسعي مجلس إدارة الزمالك خلال الوقت الحالي لحسم المسألة بجانب التحرك لجمع أكبر من الأندية والحصول علي موافقتهم علي فتح الاستبدال في يناير للتقدم بالطلب بشكل رسمي إلي اتحاد الكرة، وذلك رغبة من مجلس الزمالك في ضم السعيد وقيد كاسونجو بجانب دعم الجبهة اليمني خاصة إن النادي لا يمتلك حاليا سوي مقعد وحيد في قائمته عن طريق الاستبدال.

فيما خاض الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك المنتهى إعارته لنادى الوداد البيضاوى المغربى، فترة تدريبات تأهيلية خلال الفترة الماضية، بعدما قام بفسخ تعاقده مع النادى المغربى، لعدم قيده وعدم حصوله على مستحقاته المالية، بعد انتقاله إلى صفوف الوداد ضمن صفقة انتقال المغربى محمد أوناجم، إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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فوجئ كاسونجو بعدم قيده مع الوداد المغربى عقب حصوله على إجازة قضاها فى بلاده ثم عاد مرة أخرى إلى القاهرة، حيث خاض مرحلة إعداد تأهيلية تمهيدًا للعودة للمشاركة فى المباريات خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير.

انضم كاسونجو إلى الزمالك صيف 2017 قادمًا من الاتحاد السكندرى، بعدما قدم موسمًا جيدًا مع الاتحاد السكندرى، حيث شارك مع الأبيض فى 41 مباراة بالدورى الممتاز، أحرز خلالهم 13 هدفًا وصنع 3 اهداف، فيما شارك فى 6 مباريات ببطولة كأس مصر، وأحرز خلالهم 4 أهداف، كما شارك فى 3 مباريات البطولة العربية أحرز خلالهم هدفين، وشارك فى 3 مباريات ببطولة الكونفدرالية أحرز خلالهم هدفين.