الزمالك يستقر على قيد كابونجو كاسونجو في الميركاتو الشتوي

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فيما خاض الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك المنتهى إعارته لنادى الوداد البيضاوى المغربى، فترة تدريبات تأهيلية خلال الفترة الماضية، بعدما قام بفسخ تعاقده مع النادى المغربى، لعدم قيده وعدم حصوله على مستحقاته المالية، بعد انتقاله إلى صفوف الوداد ضمن صفقة انتقال المغربى محمد أوناجم، إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
فوجئ كاسونجو بعدم قيده مع الوداد المغربى عقب حصوله على إجازة قضاها فى بلاده ثم عاد مرة أخرى إلى القاهرة، حيث خاض مرحلة إعداد تأهيلية تمهيدًا للعودة للمشاركة فى المباريات خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير.
انضم كاسونجو إلى الزمالك صيف 2017 قادمًا من الاتحاد السكندرى، بعدما قدم موسمًا جيدًا مع الاتحاد السكندرى، حيث شارك مع الأبيض فى 41 مباراة بالدورى الممتاز، أحرز خلالهم 13 هدفًا وصنع 3 اهداف، فيما شارك فى 6 مباريات ببطولة كأس مصر، وأحرز خلالهم 4 أهداف، كما شارك فى 3 مباريات البطولة العربية أحرز خلالهم هدفين، وشارك فى 3 مباريات ببطولة الكونفدرالية أحرز خلالهم هدفين.
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