اتحاد الكرة يقرر خصم 3 نقاط من الأهلي بسبب مباراة سموحة

قرر اتحاد الكرة المصري اعتماد فوز نادي سموحة على الأهلي وخصم ثلاث نقاط من الأخير، وذلك في دوري كرة القدم لمواليد 1999.

وتأكد للجنة المسابقات أن النادي الأهلي أشرك اللاعب عادل أحمد زينهم "دودو" على الرغم من حصوله على 3 بطاقات صفراء، قبل مواجهة سموحة في الجولة الثامنة عشرة من دوري بطولة الجمهورية مواليد 99.

وكان الأهلي قد فاز على سموحة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الإسكندرية.

وحصل دودو على بطاقة صفراء في مباراة المصري والأهلي، والتي أقيمت في الـ 27 من أكتوبر الماضي، قبل أن يحصل على بطاقة صفراء أخرى في مباراة الفريق أمام إنبي في الثامن من ديسمبر الماضي.

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كما حصل دودو على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي وحرس الحدود التي أقيمت في الـ 15 من ديسمبر الماضي.

وكان من المفترض أن يغيب دودو على الأهلي في مباراة سموحة، إلا أنه شارك بالمخالفة للوائح التي تنص على إيقافه لمباراة واحدة.

واعتمدت لجنة المسابقات فوز سموحة بهدفين دون رد، ومنحه 3 نقاط، وإلغاء نتيجة المباراة وخصم ثلاثة نقاط من الأهلي.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً مثيراً على الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد بمدينة نصر في دوري مواليد 99.