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أول تدخل من الفيفا بشأن شكوى حمدي النقاز ضد الزمالك

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قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإخطار اتحاد الكرة المصري بشأن شكوى اللاعب التونسي حمدي النقاز ضد نادي الزمالك، وذلك في أول خطوة يتخذها للتحقيق في الأزمة.

وذكر موقع "صدى البلد" أن الفيفا طالب الجبلاية في خطاب رسمي بضرورة معرفة رد نادى الزمالك على شكوى حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق بعدم الحصول على مستحقاته المتأخرة .

وأضاف الموقع أن اتحاد الكرة قرر مخاطبة نادي الزمالك بشأن خطاب الفيفا للرد عليه خلال الساعات المقبلة.

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وأشا إلى أنه اتحاد الكرة سيقوم بتجميع رد الزمالك بشأن هروب حمدى النقاز، وسيرسلها إلى الفيفا للفصل بين الطرفين خلال الأيام المقبلة.

وقرر حمدي النقاز التقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي ضد نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النقاز حصل على كافة مستحقاته المالية متهماً إياه بالهروب.

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