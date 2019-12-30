موعد السوبر المصري بين الأهلي و الزمالك

حدد اتحاد كرة القدم المصري يوم 23 فبراير القادم موعدا مبدئيا لإقامة السوبر المحلي الذي يجمع الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر، على أن تقام المباراة إما في السعودية والإمارات.

وتفاضل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بين مدينة جدة السعودية ومدينة دبي الإماراتية لاستضافة مباراة السوبر المصري المرتقبة.

وذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن مباراة السوبر المصري ستقام في أبو ظبي خلال شهر فبراير المقبل كعادتها في السنوات الأخيرة، حيث استضافت الإمارات عدة مباريات سوبر مصري.