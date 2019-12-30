3 ملايين دولار.. الأهلي يقترب من الإعلان عن ضم المهاجم النيجيري إليكي

تحدثت الإعلامية ميرهان عمرو عن آخر تطورات صفقة انتقال النيجيري إليكي، لاعب فريق سويزران السويسري، إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت الإعلامية، خلال تقديمها أحد البرامج على قناة "تايم سبورت"، إن إلكي يقترب بشدة من الانضمام إلى القلعة الحمراء، في الوقت الذي أكد فيه المدير الفني للنادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر حاجته للاعب في الفترة القادمة.

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وأشارت ميرهان إلى أن عقد اللاعب مع النادي الأهلي سيكون لمدة 3 مواسم مقابل 3 ملايين دولار، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب نفسه.

وأضافت أن الأهلي نجح في تخفيض المقابل المادي من 4 ملايين دولار لـ 3 ملايين دولار.

وأكدت الإعلامية أن فايلر طالب بضرورة التعاقد مع اللاعب لما يمتلكه من إمكانيات فنيه رائعة.