مفاوضات مكثفة بين الزمالك وعبد الله السعيد للتوقيع للفريق مقابل 12 مليون جنيه

مفاوضات مكثفة بين مسئولي نادي الزمالك ولاعب فريق بيراميدز، عبد الله السعيد لتقليل القيمة المالية للتعاقد مع اللاعب والاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة المقرر لها في يناير القادم مقابل 12 مليون جنيه بدلا من القيمة التي طلبها اللاعب والتي تقدر بـ15 مليون جنيه.

وكان السعيد قد طالب بالحصول على خمسة عشر مليون جنيه مقابل التوقيع للقلعة البيضاء، إلا أن مسئولي الفريق يروا أن القيمة كبيرة ويرغب الفريق في تخفيض القيمة إلى 12 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يقوم رئيس مجلس إدارة الفريق، مرتضي منصور بعقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات القادمة لتوقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى صفوف قلعة ميت عقبة بعد ترحيب السعيد بالتعاقد مع الفريق والانتقال إلى صفوفه.